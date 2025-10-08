Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è intervenuto duramente sul caso Osimhen dopo le rivelazioni pubblicate da La Repubblica

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è intervenuto duramente sul caso Osimhen dopo le rivelazioni pubblicate da La Repubblica riguardo alle presunte irregolarità contabili nell’operazione che nel 2020 portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli.In un tweet diffuso stamattina, Ravezzani ha chiesto le dimissioni del procuratore federale Giuseppe Chiné e ha invitato Aurelio De Laurentiis a “rimangiarsi le parole” sul Napoli come “unico club sempre corretto”.

«A questo punto Chiné dovrebbe dimettersi e ADL rimangiarsi tutte le sue frasi sul Napoli unico club sempre corretto. Qualcun altro che aveva affondato il coltello dovrebbe spiegare perché solo la Juve ha pagato (enormemente) sulle plusvalenze fittizie. Ma, vedrete, non accadrà», ha scritto Ravezzani su X.

Le rivelazioni di Repubblica: “Tracce nelle mail non se ne lasciano” — Secondo quanto riportato da Repubblica, nelle carte dell’inchiesta della Guardia di Finanza sarebbero contenute alcune frasi intercettate o annotate durante la trattativa Osimhen–Lille. In particolare, si parla di messaggi interni al club che invitavano a evitare tracce scritte per non lasciare prove delle valutazioni sulle contropartite tecniche:

«Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare», si legge in uno degli scambi citati.

L’operazione Osimhen — del valore complessivo di circa 75 milioni di euro — aveva incluso le cessioni di tre giovani calciatori (Manzi, Palmieri, Liguori), i cui valori di cartellino sarebbero stati fortemente gonfiati per creare plusvalenze e bilanci più favorevoli. Alcuni dei ragazzi, come rivelato in passato, non sarebbero mai stati realmente inseriti nei piani tecnici del Lille, alimentando i sospetti di un’operazione contabile più che sportiva.