Sul proprio profilo Instagram, Julio Cesar ha condiviso un video dedicatogli da Inter TV, in quanto uno dei giocatori più forti e vincenti della storia nerazzurra. Il suo pupillo, Gabriel Brazao, di proprietà della stessa Inter, lo ha esaltato in un commento: “The best (il migliore, ndr)”. La risposta del brasiliano è significativa, e somiglia più a un’investitura: “Fra un po’ tocca a te”.