Brehme sui social: “Ecco con quale attaccante dell’Inter mi sarebbe piaciuto giocare”

L'ex terzino nerazzurro sta condividendo con i tifosi i suoi giocatori preferiti di sempre. Quelli ammirati, conosciuti ma anche quelli con cui gli sarebbe piaciuto giocare in squadra.

Andreas Brehme dialoga spesso con i tifosi sui social. Condivide ricordi, sottintende speranze per le squadre che non ha mai smesso di amare. Come l'Inter. E i tifosi lo ascoltano e partecipano con un affetto che non sente il peso del tempo che passa. Quel terzino nerazzurro è nel cuore di chi tifa l'Inter. Da sempre.