Le parole di Diego Costa, molto critiche nei confronti del suo ex allenatore Antonio Conte, sono diventate presto virali nella giornata di ieri. "Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo. Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa. Non è piacevole allenarsi con lui", ha dichiarato l'ex Chelsea. A scatenare la bufera in casa Napoli è stato il like di un giocatore e l'immediato passo indietro con tanto di giustificazione: CONTINUA A LEGGERE.