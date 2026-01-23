FC Inter 1908
Bufera social a Napoli, giocatore mette like al post contro Conte e poi spiega: “Ragazzi…”

Antonio Conte
Il like che sta agitando la piazza partenopea
Le parole di Diego Costa, molto critiche nei confronti del suo ex allenatore Antonio Conte, sono diventate presto virali nella giornata di ieri. "Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo. Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa. Non è piacevole allenarsi con lui", ha dichiarato l'ex Chelsea. A scatenare la bufera in casa Napoli è stato il like di un giocatore e l'immediato passo indietro con tanto di giustificazione: CONTINUA A LEGGERE.

