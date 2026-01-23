FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Papera Sommer? Non per Tancredi Palmeri: “La vera colpa del gol è di…”

social

Papera Sommer? Non per Tancredi Palmeri: “La vera colpa del gol è di…”

Papera Sommer? Non per Tancredi Palmeri: “La vera colpa del gol è di…” - immagine 1
Un'incomprensione tra Sommer e Zielinski ha permesso al Pisa di sbloccare il risultato contro l'Inter a San Siro
Redazione1908

Il Pisa è andato in vantaggio a San Siro contro l'Inter. Un'incomprensione tra Sommer e Zielinski anche se i tifosi nerazzurri, specie sui social, se la sono presa con il portiere svizzero, che quest'anno sta avendo un rendimento al di sotto delle attese. Tancredi Palmeri la vede diversamente: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
“Spalletti faceva schifo all’Inter”. Pistocchi replica così al tifoso che attacca
Bufera social a Napoli, giocatore mette like al post contro Conte e poi spiega:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA