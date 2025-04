L’appello di Calhanoglu: “Al ritorno col Barça serve aiuto di tutti gli interisti”

Dopo il pareggio per tre a tre in casa del Barcellona il centrocampista chiama a raccolta il popolo nerazzurro per la gara di ritorno

"La prossima settimana, ci aspetta il match in casa, uniti. Abbiamo bisogno della forza di tutti gli Interisti. Sia a casa che allo stadio, sentiremo il vostro sostegno.Combatteremo insieme". Così, con due cuori nerazzurri Hakan Calhanoglu chiama a raccolta il popolo dell'Inter per la sfida di ritorno, la semifinale di Champions League contro il Barcellona. Dopo il tre a tre maturato in Spagna, il giocatore turco sa che il fattore San Siro, contro la squadra di Flick, potrebbe fare la differenza e non lo nasconde.

Anzi, con il post pubblicato sui social dopo la gara che si è giocata a Barcellona fa un vero e proprio appello ai tifosi. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, di tutta la forza che ci mettono sempre dagli spalti di San Siro e in ogni angolo del mondo dove c'è un'interista che sa quanto sarà dura. Servirà davvero una gara piena di coraggio e fiducia nella squadra di Inzaghi per provare ad eliminare una fortezza come quella blaugrana e raggiungere il sogno di un'altra finale di Champions dopo quella giocata a Istanbul.