«L'Inter ha fatto una bella partita, fisicamente è cresciuta. Taremi non lo avrei messo in campo, lo avrei messo poi al posto di Thuram poi negli ultimi minuti, ma non al posto di Lautaro. Avendolo fatto giocare oggi significa che Inzaghi ha fiducia e vuole giocare con due attaccanti puri. Ha cercato di vincerla, ha avuto coraggio. La formazione messa in campo di Inzaghi è stata coraggiosa. Parlando di Thuram ha fatto un gol di tacco, ha serenità e pure l'assist col Bayern, sa giocare con il Barça in maniera eccelsa. Da difensore non glielo ha potuto insegnare papà, ma sicuramente è un ragazzo di una grande educazione», ha anche detto Capello.

«Yamal? Grande visione di gioco, è altruista, l'assist parlano per lui. Stasera si è sentita la mancanza di Lewandowski, con le palle che dà Yamal può essere pericoloso, speriamo non ci sia anche al ritorno. Ho visto Messi a questa età e per me aveva qualcosa di più di Yamal», ha poi detto sul giocatore blaugrana.

Il ritorno — Il tecnico ha anche aggiunto: «Sarà una gara molto più tattica e il Barcellona è carente un po' su quello perché sa di essere il Barcellona. L'Inter dovrà essere equilibrata e non attendere come successo nel primo tempo. Sanno ora cosa possono fare delle cose per dare fastidio ai blaugrana e avere più personalità con palla tra i piedi. Calhanoglu è mancato un po', di solito lui smista. Mkhitaryan è un giocatore intelligente. È stato importante per cercare di contenere Yamine Lamal. Credo che al ritorno possa giocare Arnautovic, è un giocatore che quando entra si impegna, ha voglia di giocare. A volte chi entra gioca come a fare un dispetto, lui fa sentire la sua qualità. Carlos Augusto o Dimarco a sinistra? Credo che Inzaghi pensi di nuovo a partire con Dimarco, pensa di più alla fase offensiva. Anche perché devi vincere. Bisseck ha fatto una bella partita, di lui non abbiamo parlato. Si diceva di spettacolo tra PSG e Arsenal, ma lo spettacolo si è visto in Barcellona-Inter».

(Fonte: SS24)