Ha detto prima di Inter-Monza che è il momento di dare il cento per cento. Il suo cento lo ha messo con il gol dalla distanza servito a riagguantare il pareggio nella gara contro i biancorossi che si era messa in salita. Gli ospiti sul due a zero, il gol a fine primo tempo di Arnautovic, poi la sua invenzione: un tiro angolato che ha fatto urlare San Siro ed è stata la scintilla della rimonta. Il suo cinquantesimo gol in Serie A. Hakan Calhanoglualla fine della partita ha sottolineato quanto siano stati importanti per lui i compagni, in particolari proprio Marko: «Ringrazio i miei compagni per questa forza che mi danno, soprattutto Arnautovic perché in questi mesi mi ha aiutato tantissimo. Ho sofferto tantissimo, non ho mai avuto questi infortuni, sto facendo tutto per tornare», ha detto.