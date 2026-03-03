FC Inter 1908
Capuano e la probabile formazione di Como-Inter: “Se è questa Cristian Chivu si prende…”

La riflessione del giornalista sportivo in vista del match in programma stasera
Redazione1908

Questa è a tutti gli effetti la settimana del derby, ma prima c'è un'altra partita da giocare: Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Un altro obiettivo, quello della Coppa Italia, che porta i nerazzurri a tenere in sospeso il focus sul match in programma domenica sera. A proposito della probabile formazione che Cristian Chivu potrebbe schierare questa sera contro il Como, Giovanni Capuano ha commentato: CONTINUA A LEGGERE.

