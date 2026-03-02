Una settimana importantissima per l'Inter è appena iniziata. Sette giorni in cui i nerazzurri affronteranno due impegni, nella speranza di portarsi avanti nel doppio confronto con il Como e ipotecare lo scudetto nel derby col Milan. Soprattutto sui 90' della stracittadina contro la squadra di Allegri, si è proiettato già da ora Marco Materazzi, uno che con la maglia dell'Inter ne ha affrontate e vinte tantissime.