Una settimana importantissima per l'Inter è appena iniziata. Sette giorni in cui i nerazzurri affronteranno due impegni, nella speranza di portarsi avanti nel doppio confronto con il Como e ipotecare lo scudetto nel derby col Milan. Soprattutto sui 90' della stracittadina contro la squadra di Allegri, si è proiettato già da ora Marco Materazzi, uno che con la maglia dell'Inter ne ha affrontate e vinte tantissime.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ex Inter, Materazzi già proiettato sul derby col Milan: “È quella settimana lì…”
social
Ex Inter, Materazzi già proiettato sul derby col Milan: “È quella settimana lì…”
La frase postata dall'ex difensore nerazzurro a proposito dell'avvicinamento alla sfida con i rossoneri di Allegri
"È quella settimana lì...", ha scritto l'ex difensore nerazzurro su Instagram. Una frase che descrive lo stato d'animo di tutto l'ambiente in avvicinamento alla partita e che accompagna una serie di foto del passato con momenti rimasti nel cuore dei tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA