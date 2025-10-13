Francesco Pio Esposito a segnare e a fare la differenza nel calcio dei grandi non ci è arrivato per caso. "Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza", Con queste parole l'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia. Un gol che racchiude tante emozioni. Quelle del giovanissimo giocatore, ma anche quelle dei tifosi.