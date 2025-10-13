Francesco Pio Esposito a segnare e a fare la differenza nel calcio dei grandi non ci è arrivato per caso. "Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza", Con queste parole l'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia. Un gol che racchiude tante emozioni. Quelle del giovanissimo giocatore, ma anche quelle dei tifosi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Capuano su Pio Esposito: “Prime pagine perché se le merita? C’è chi rosica e chi invece…”
social
Capuano su Pio Esposito: “Prime pagine perché se le merita? C’è chi rosica e chi invece…”
Il giornalista sportivo sul "dilanio" che si è creato dopo le recenti prestazioni di Pio Esposito
La faida—
Come evidenziato da Giovanni Capuano in una recente riflessione, il calcio italiano si è scatenato in una strana faida che vede coinvolti Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giornalista sportivo ha documentato un vero e proprio dilanio. Se da una parte - scrive Capuano - "il calcio italiano comincia a vedere la luce in fondo al tunnel dell'assenza di talento in attacco e grazie a questi due giovanotti può cominciare a sperare in un futuro migliore", dall'altra c'è da fare una precisazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA