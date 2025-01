Marotta, prima di Venezia-Inter, è stato chiarissimo sulla vicenda: "Frattesi ha chiesto la cessione? No assolutamente, è un bravissimo ragazzo e un bravo professionista, non ha assolutamente chiesto di essere trasferito. Questo è un mercato in cui possono arrivare richieste da oggi a domani, noi di natura non vogliamo vendere nessuno. Se un giocatore poi manifesta la volontà di voler cambiare... noi cercheremo di ascoltarlo. Ma per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra"