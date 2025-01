7 vittorie e ben 12 pareggi in campionato per la Juventus, a -11 dal Napoli capolista. L'analisi di Capuano

Il pareggio nel derby contro il Torino, il dodicesimo in campionato per la Juventus, fa suonare un campanello d'allarme per i bianconeri, al momento quinti in classifica con 33 punti, a -11 dal Napoli capolista e a -3 dalla zona Champions.