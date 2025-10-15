Il dibattito intorno alla Nazionale italiana prosegue anche dopo la vittoria degli Azzurri contro Israele. Tre le reti segnate dall'Italia: doppietta di Retegui e gol di Mancini. Anche Pio Esposito è andato molto vicino al gol, nel finale di partita. I media si sono allineati nel sottolineare la prestazione positiva degli Azzurri di Rino Gattuso.