"Bene ma non benissimo", ha commentato Maurizio Pistocchi a proposito di Mateo Retegui (11 gol in 24 presenze in Nazionale) e dell'esaltazione mediatica del giocatore. Ieri l'Italia ha vinto 3:0 contro Israelee i media nazionali hanno commentato positivamente la prova dell'attaccante e in generale della squadra. Una prestazione positiva, che ha comunque lasciato intravedere lacune e zone di miglioramento. Bene ma ancora non benissimo, insomma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Pistocchi smorza l’entusiasmo su Retegui e commenta: “Ecco che cosa penso di Pio Esposito”
social
Pistocchi smorza l’entusiasmo su Retegui e commenta: “Ecco che cosa penso di Pio Esposito”
Il giudizio del giornalista sportivo a proposito del giocatore dell'Inter
Pistocchi su Pio Esposito—
Maurizio Pistocchi è stato chiamato in causa da un tifoso in merito all'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito. "Buon giocatore, sa giocare spalle alla porta e dialogare con i centrocampisti, ha presenza fisica e si muove bene dentro l’area", ha risposto il giornalista sportivo in merito alle caratteristiche e alle qualità che l'attaccante nerazzurro ha messo fin qui in mostra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA