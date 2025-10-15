"Bene ma non benissimo", ha commentato Maurizio Pistocchi a proposito di Mateo Retegui (11 gol in 24 presenze in Nazionale) e dell'esaltazione mediatica del giocatore. Ieri l'Italia ha vinto 3:0 contro Israelee i media nazionali hanno commentato positivamente la prova dell'attaccante e in generale della squadra. Una prestazione positiva, che ha comunque lasciato intravedere lacune e zone di miglioramento. Bene ma ancora non benissimo, insomma.