Capuano replica a Ordine sull’inibizione di Comolli: “Si può serenamente dire che…”

Botta e risposta sui social dopo le decisioni del giudice sportivo
Inter-Juventus continua a far discutere, anche dopo le decisioni del giudice sportivo. Francesco Ordine, per esempio, ha commentato i provvedimenti presi dopo dal giudice in merito alla scenata di Comolli e di Chiellini nell'intervallo della partita. "Pugno duro del giudice sportivo nei confronti di Comolli e di Chiellini", ha scritto sui social il giornalista. Non è per nulla d'accordo Giovanni Capuano, che a Ordine ha replicato con queste dichiarazioni: CONTINUA A LEGGERE.

