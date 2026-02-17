Alessandro Bastoni ha rotto il silenzio dopo Inter-Juventus e lo ha fatto con coraggio e umiltà: "Ho oltre 300 partite in carriera ed è la prima volta che si parla di me per un episodio di questo tipo. Ho visto tanta falsità e ipocrisia, anche finto perbenismo. Ho sentito addetti ai lavori cose che non stanno né in cielo né in terra, fa parte del nostro mestiere. Ringrazio chi ha detto la verità, che Bastoni è stato uno stupido, che ha sbagliato ma bisogna avere il diritto e il dovere di riconoscerlo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Il messaggio della moglie di Bastoni dopo le parole in conferenza: “Fiera dell’uomo e del…”
social
Il messaggio della moglie di Bastoni dopo le parole in conferenza: “Fiera dell’uomo e del…”
Il messaggio della moglie del difensore nerazzurro
Il messaggio della moglie di Bastoni—
In questi giorni difficili ci sono state molte minacce all'indirizzo della famiglia di Alessandro Bastoni: "Mi dispiace per mia moglie e per mia figlia, mia moglie si è trovata minacce di morte che non stanno né in cielo né in terra, questo va condannato". Dopo le parole del difensore dell'Inter in conferenza stampa, si è espressa anche la moglie Camilla: "Sempre al tuo fianco. Fiera dell'uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA