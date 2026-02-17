Alessandro Bastoni ha rotto il silenzio dopo Inter-Juventus e lo ha fatto con coraggio e umiltà: "Ho oltre 300 partite in carriera ed è la prima volta che si parla di me per un episodio di questo tipo. Ho visto tanta falsità e ipocrisia, anche finto perbenismo. Ho sentito addetti ai lavori cose che non stanno né in cielo né in terra, fa parte del nostro mestiere. Ringrazio chi ha detto la verità, che Bastoni è stato uno stupido, che ha sbagliato ma bisogna avere il diritto e il dovere di riconoscerlo".