Dopo la vittoria di misura del Napoli sul campo del Lecce (0-1), non si placano le polemiche per l’episodio che ha coinvolto Juan Jesus.
Capuano: "Per tutti rigore contro il Napoli, anzi lenti nel darlo. Non si capisce Conte…"
Capuano: “Per tutti rigore contro il Napoli, anzi lenti nel darlo. Non si capisce Conte…”
Il difensore azzurro, nel corso del secondo tempo, ha toccato il pallone con il braccio in area, ma l’arbitro e il VAR hanno deciso di non concedere il rigore ai salentini. E' servito il Var per assegnare un rigore chiaro.
Sul tema è intervenuto Giovanni Capuano, che su X ha evidenziato come tutte le moviole abbiano giudicato da rigore il tocco del brasiliano. “Tutte le moviole giudicano da rigore il tocco di braccio di Juan Jesus e, semmai, lamentano che sarebbero stati sufficienti i primi due replay per concederlo”, ha scritto Capuano, aggiungendo che risultano incomprensibili le parole di Antonio Conte nel post-partita.
