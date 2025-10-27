Dimarco e le duecento volte in maglia Inter: il video del club

Il calciatore dal debutto a oggi ha vestito la maglia nerazzurra 200 volte e la società ha celebrato questo suo piccolo traguardo

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 23:02)

In una serata amarissima per la sua Inter lui ha tagliato un piccolo traguardo niente male. Federico Dimarco ha totalizzato le duecento presenze con la maglia nerazzurra. "Aveva sette anni quando ha indossato la maglia dell'Inter per la prima volta attraversando, dopo gli inizi con il Calvairate, tutto il percorso nel Settore Giovanile interista, dai Pulcini fino alla Primavera sfruttando da subito il suo sinistro per gol pesanti, per poi arretrare il suo raggio d'azione e prendersi la fascia sinistra e conquistando anche il Torneo di Viareggio nel 2015", scriveva l'Inter sul sito ufficiale qualche ora fa raccontando la storia del giocatore nerazzurro.

Giorno del debutto in prima squadra 11 dicembre 2014, in Serie A l'esordio a maggio 2015, poi il giro largo tra Ascoli, Empoli, Sion e Parma.

Il ritorno all'Inter nel 2019 e il secondo debutto, poi l'avventura all'Hellas Verona e ancora un altro ritorno, nel 2021 all'Inter, questa volta per restare fino a tagliare il traguardo che il club nerazzurro ha celebrato con un video su X e sui canali social che racconta le sue mille facce fino ad oggi con la frase 'te l'ho promesso da bambino' sullo sfondo. Poi le immagini delle sue tante volte in campo con l'Inter.