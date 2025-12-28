Il Napoli avrà anche avuto qualche infortunio ma con il mercato fatto in estate è obbligato a vincere lo scudetto e fare bene in Champions League. Del resto, sono gli investimenti a fare da stella polare per quanto riguarda le aspettative. E il Napoli investe e spende più di tutti.
Il pensiero di Giovanni Capuano—
"Legge del calcio numero 1: se fai un mercato da 200 milioni di euro e compri in ventiquattr’ore un attaccante da 50 è molto probabile che questo mercato e questo attaccante ti facciano vincere le partite"
