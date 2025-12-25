FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pistocchi attacca: “Caressa lo sa, Federica Masolin lo sa! Non siamo coglioni e…”

social

Pistocchi attacca: “Caressa lo sa, Federica Masolin lo sa! Non siamo coglioni e…”

Pistocchi attacca: “Caressa lo sa, Federica Masolin lo sa! Non siamo coglioni e…” - immagine 1
"Lo sa Fabio Caressa, lo sa Federica Masolin, lo sanno tutti i giornalisti italiani, ma stanno tutti zitti"
Redazione1908

Maurizio Pistocchi, sul suo account X, ha lanciato una denuncia relativa alla creazione del Gran Gala del Calcio, gala in cui vengono premiati i migliori giocatori della stagione di Serie A. Una manifestazione che, un tempo, portava la firma proprio di Pistocchi.

Pistocchi attacca: “Caressa lo sa, Federica Masolin lo sa! Non siamo coglioni e…”- immagine 2

"Lo sa Fabio Caressa, lo sa Federica Masolin, lo sanno tutti i giornalisti italiani, ma stanno tutti zitti. Lo leggi su Wikipedia, su decine e decine di pagine delle rassegna stampa, sui report auditel e sulle pubblicazioni edite dall’AIC. E lo sa bene Demetrio Albertini, che approfittò del suo ruolo in AIC e FIGC per uccidere gli Oscar del Calcio ideati da me e organizzati per 14 anni da Media Projects e creare la sua brutta copia, il Gala del Calcio organizzato per AiC dalla sua società. Come tutti sanno, come il premio al Migliore In Campo, ideato da me e realizzato per 3 stagioni in partnership con Tele+ e oggi riproposto dalla Serie A di De Siervo. È Natale e siamo tutti più buoni ma non c….ni. E prima o poi…"

Leggi anche
Del Piero sceglie un giocatore per nazione: c’è l’interista ma clamorosamente non è...
Pistocchi è una furia: “Lo sa Caressa e lo sanno tutti, ma stanno zitti. Prima o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA