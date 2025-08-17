Nicola Zalewski si appresta a lasciare l'Inter per approdare all'Atalanta. Un trattativa lampo, chiusa nel giro di pochi giorni con l'Inter che incasserà circa 17 mln di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Capuano: “Zalewski-Atalanta, buon affare per l’Inter. Ma diventa difficile sostenere che…”
social
Capuano: “Zalewski-Atalanta, buon affare per l’Inter. Ma diventa difficile sostenere che…”
Nicola Zalewski si appresta a lasciare l'Inter per approdare all'Atalanta: il commento di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama
Giovanni Capuano, intervenuto su Twitter, ha commentato così l'affare, dando anche il suo punto di vista sulla notizia che vedrebbe i due affari (Lookman e Zalewski) completamente slegati tra loro:
"Vendere una riserva a 17 milioni di euro, in linea di massima, è un buon affare.
Cederla al club nemico di questa estate (Atalanta) e sostenere che non c’è legame con la questione principale (Lookman) diventa difficile da sostenere"
© RIPRODUZIONE RISERVATA