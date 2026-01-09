Antonio Cassano si scaglia contro Sandro Sabatini. Dopo le recenti parole del tecnico della Juventus Luciano Spalletti su chi va i video e "ha a cuore gli amici che ha da un’altra parte", l'ex calciatore è stato così durissimo contro il giornalista: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Cassano, attacco durissimo contro Sabatini. E cita il Gladiatore per dirgli…
social
Cassano, attacco durissimo contro Sabatini. E cita il Gladiatore per dirgli…
Antonio Cassano si scaglia contro Sandro Sabatini dopo le recenti parole del tecnico della Juventus Luciano Spalletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA