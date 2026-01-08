Il percorso dell'Inter in campionato ha portato i nerazzurri a guadagnare 10 punti al Napoli. Dopo tre giornate Conte aveva 6 punti in più di Chivu: in 15 partite il ritmo dei nerazzurri ha preso continuità e sempre più credibilità. Sono tante le riflessioni elaborate in questi giorni a proposito della sfida in programma domenica sera tra Inter e Napoli. Tra le voci più agguerrite c'è sicuramente quella di Paolo Ziliani, che ha voluto mettere sotto i riflettori una "scorrettezza" di Antonio Conte: CONTINUA A LEGGERE.