Il tecnico che siederà da oggi sulla panchina interista, dopo essere stato allenatore della Primavera, si racconta così in un post pubblicato sui profili della società: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo. L'ho difesa per più di 10 anni. Vestita in oltre 100 battaglie e portata in alto nelle grandi notte", ricorda l'ex difensore che in nerazzurro ha vinto tutto, con la squadra che è arrivata sul tetto del mondo conquistando un leggendario Triplete.