Chivu interista due volte. L’Inter posta i suoi due One Day

In attesa che arrivi un altro primo giorno, il giorno uno che segnerà l'inizio del ritiro dell'Inter , giorno 26 luglio, il club nerazzurro parla di due giorni speciali, due 'One Day' per Cristian Chivu . L'allenatore, che è stato scelto dai dirigenti nerazzurri dopo l'addio di Simone Inzaghi , ha vissuto già una vita da interista, quella da calciatore. È stato tra i difensori che hanno vinto tutto con la maglia interista addosso.

Chivu è arrivato dalla Roma a Milano nel 2007 e ha vinto, da giocatore, con la maglia nerazzurra addosso giocando in difesa, sulla sinistra, tre scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Champions League e una Coppa del Mondo per Club. Ha vinto con Mancini in panchina e pure con Mourinho, il Triplete. Un'esperienza piena di trionfi fatta di tre gol in 115 presenze e un caschetto a cui i tifosi interisti hanno imparato ad essere grati. Il suo "One Day" da calciatore è stato il 27 luglio 2007 quando arrivò l'annuncio della Roma rispetto alla sua cessione: 13 mln di euro e la comproprietà del cartellino di Andreolli.