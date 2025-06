Cristian Chivu è diventato oggi il nuovo allenatore dell'Inter: la moglie Adelina ha commentato così sui social

Matteo Pifferi Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 18:55)

Oggi è arrivata anche l'ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Parma è pronto a tuffarsi nella nuova avventura che partirà subito col Mondiale per Club ormai alle porte.

Tra i tanti messaggi sui social per il nuovo allenatore nerazzurro ce n'è uno speciale, quello della moglie, Adelina: "Orgogliosa ma non sorpresa. So che persona sei e il mondo lo scoprirà. Ti amo", ha scritto lady Chivu su Instagram.

Queste, invece, le parole di Chivu a Inter TV:

"Sono onorato per l'incarico che mi è stato affidato, ho la stessa passione e ambizione di prima e la trasmetterò alla nostra squadra, dobbiamo fare quello che una squadra come l'Inter deve fare, arrivare fino in fondo e lottare per i trofei, siamo pronti a fare tutto. Dobbiamo finire questa stagione, non è ancora finita. Dobbiamo avere l'ambizione e la passione per ottenere i risultati, bisogna essere efficienti ed efficaci. Il primo passo? Il Mondiale per Club, bisogna recuperare un po' di energie mentali e fare quello che una squadra come l'Inter deve fare, provare a vincere il trofeo"

"Senso di appartenenza? Una cosa importante, come lo è l'ambiente, l'essere ambiziosi, essere passionali in quello che si fa, questo dà autostima al gruppo e dà la possibilità di ottenere risultati. Parma? Ho creduto e fatto, ho avuto ambizione ma c'è stato anche il merito di una società che ha creduto in me e i giocatori che sono andati in campo con l'obiettivo chiaro in mente"

"Cosa dire ai tifosi? C'è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere passionali ed avere ambizione, essere entusiasti per una stagione non ancora finita e guardare con positività la prossima stagione"