In casa Inter i nomi più caldi e nominati nel mercato di gennaio sono Ivan Perisic e Branimir Malic. Mancano ormai pochi giorni al termine della sessione invernale del calciomercato e i tifosi di tutte le squadre continuano a sognare. A ispirare i sostenitori dell'Inter è stato un tweet di Ciccio Valenti, grande tifoso della Beneamata. Il conduttore radiofonico ha individuato un obiettivo di un "altro livello": CONTINUA A LEGGERE.