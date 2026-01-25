Continua la polemica di Enrico Varriale dopo la sconfitta del Napoli sul campo della Juventus per 3-0. Il giornalista, in un altro tweet, è tornato così su quanto accaduto all'andata contro l'Inter e il relativo polverone scatenatosi nel post-match: CONTINUA A LEGGERE
Napoli demolito dalla Juve. Ma Varriale pensa solo all’Inter: “Ora vediamo se…”
