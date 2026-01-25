FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Napoli demolito dalla Juve. Ma Varriale pensa solo all’Inter: “Ora vediamo se…”

social

Napoli demolito dalla Juve. Ma Varriale pensa solo all’Inter: “Ora vediamo se…”

Napoli demolito dalla Juve. Ma Varriale pensa solo all’Inter: “Ora vediamo se…” - immagine 1
Continua la polemica di Enrico Varriale dopo la sconfitta del Napoli sul campo della Juventus per 3-0: ecco il suo tweet
Redazione1908

Continua la polemica di Enrico Varriale dopo la sconfitta del Napoli sul campo della Juventus per 3-0. Il giornalista, in un altro tweet, è tornato così su quanto accaduto all'andata contro l'Inter e il relativo polverone scatenatosi nel post-match: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Juve-Napoli, Varriale scatenato: “Aveva ragione Conte. E si può dire che il campionato è...
Mourinho e la frase contro Chivu, Ciccio Valenti si infuria: “Jose, se vuoi continuare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA