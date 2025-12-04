Matteo Cocchi ha esordito in Prima squadra contro il Feyenoord nella scorsa stagione e ieri, contro il Venezia, è arrivata la prima presenza in Coppa Italia con i grandi.
Cocchi: "Le emozioni sono le stesse dell'esordio. Giocare a San Siro è…"
Cocchi: “Le emozioni sono le stesse dell’esordio. Giocare a San Siro è…”
L'emozione di Cocchi che ieri è entrato nel finale del match vinto per 5-1 dall'Inter contro il Venezia
Cocchi è uno dei punti fermi dell'Under 23 di Vecchi e ieri ha saltato il match di campionato per andare in prima squadra agli ordini di Chivu che lo ha gettato nella mischia nel finale del match vinto per 5-1 dall'Inter contro i lagunari.
Cocchi, su Instagram, ha commentato così la serata emozionante vissuta: "Le emozioni sono le stesse di un anno fa, è sempre incredibile giocare in questo stadio, con questi colori e in questa squadra. Sempre forza Inter"
