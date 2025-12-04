Josep Martinez è tornato a difendere i pali della porta dell'Inter e lo ha fatto in Coppa Italia contro il Venezia

Matteo Pifferi Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 00:58)

Josep Martinez è tornato a difendere i pali della porta dell'Inter dopo l'episodio extra-campo che lo ha visto coinvolto a fine ottobre.

Chivu lo ha aspettato, ammettendo anche pubblicamente che aveva intenzione di schierarlo titolare non appena il portiere ex Genoa se la fosse sentita. E Chivu lo ha schierato contro il Venezia in Coppa Italia questa sera.

Martinez ha disputato una buona prova, nonostante qualche imprecisione nei passaggi ma non potendo fare nulla sul gol dei lagunari, unico vero tiro in porta della squadra di Stroppa.

Intervenuto sui social nel post partita, Martinez ha commentato così il suo ritorno in campo: "Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con più forza e motivazione che mai".