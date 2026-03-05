Botta e risposta tra Fulvio Collovati e Aldo Serena. Il motivo? Il derby del novembre 6 novembre 1983, finito 2-0 per l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 10:12)

Botta e risposta tra Fulvio Collovati e Aldo Serena. Il motivo? Il derby del novembre 6 novembre 1983, finito 2-0 per l'Inter. Il primo gol è stato assegnato ad Aldo Serena ma Collovati, ex rossonero e al suo primo derby da interista, ne rivendica ancora oggi la paternità.

Collovati, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato così: "Ci fu un grande equivoco perché Aldo Serena, da attaccante attento ai numeri, si prese la paternità del gol nelle interviste. Ma avevo segnato io e negli archivi della Gazzetta puoi controllare: venne attribuito a me. Quel derby me lo porto nel cuore. Ai difensori non capita spesso di essere ricordati per una rete. Tanto più in una partita così sentita".

Non è tardata ad arrivare la risposta di Aldo Serena, questa volta su X: "La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla domenica sportiva, he ha dato il goal a me, perché l’ho toccata per ultimo. Io non sono neanche andato in sala stampa, mentre tu sei corso subito dopo la partita dai giornalisti. Mai fatto questioni, solo la verità"