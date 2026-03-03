"Non ho mai difeso solo una porta. Ho difeso un simbolo". Dalla sede dell'Inter in via della Liberazione arrivano le foto di Walter Zenga, ex portiere che ha giocato nelle giovanili interiste e ha difeso la porta della squadra nerazzurra dal 1982 al 1994 e ha collezionato più di 300 presenze. Nel 2018 è stato il primo portiere in assoluto a entrare nel prestigioso Hall of Fame del club.
Zenga nella sede dell’Inter: “Mai difeso solo una porta. Ho difeso un simbolo”
Nuova dichiarazione d'amore dell'ex storico portiere nerazzuro che è stato nella sede dell'Inter
Zenga, che nel frattempo è diventato allenatore e anche dirigente, commenta spesso per canali come Skysport le imprese della squadra. Nella sede nerazzurra ha posato nella sala dei trofei che ha collaborato a vincere perché ha vinto in nerazzurro uno Scudetto, un Supercoppa Italiana e due Coppe Uefa. Legatissimo all'Inter e alla sua maglia numero 1 con cui ha posato, l'Uomo Ragno è uno dei giocatori simbolo della storia interista e sarà così per sempre.
