"Non ho mai difeso solo una porta. Ho difeso un simbolo". Dalla sede dell'Inter in via della Liberazione arrivano le foto di Walter Zenga , ex portiere che ha giocato nelle giovanili interiste e ha difeso la porta della squadra nerazzurra dal 1982 al 1994 e ha collezionato più di 300 presenze. Nel 2018 è stato il primo portiere in assoluto a entrare nel prestigioso Hall of Fame del club.

Zenga, che nel frattempo è diventato allenatore e anche dirigente, commenta spesso per canali come Skysport le imprese della squadra. Nella sede nerazzurra ha posato nella sala dei trofei che ha collaborato a vincere perché ha vinto in nerazzurro uno Scudetto, un Supercoppa Italiana e due Coppe Uefa. Legatissimo all'Inter e alla sua maglia numero 1 con cui ha posato, l'Uomo Ragno è uno dei giocatori simbolo della storia interista e sarà così per sempre.