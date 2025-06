Il prossimo capitolo della carriera di Joaquin Correa sarà in Brasile: il Tucu, terminato il suo contratto con l'Inter, ha scelto di accettare la proposta del Botafogo, club brasiliano con cui disputerà il Mondiale per Club.

Presentazione in grande stile per l'attaccante argentino, accolto come una vera e propria star. E tanto per rimanere in tema, non potevano mancare fotografie direttamente a Hollywood!