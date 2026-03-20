L'Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina in trasferta. Dopo il pareggio con l'Atalanta c'è grande voglia di tornare a riconquistare i tre punti, indispensabili per la classifica e per mantenere una certa tranquillità. Cristian Chivu, squalificato, non sarà in panchina con la sua Inter. Intorno al suo valore e al suo percorso in nerazzurro si è aperto un dibattito, con opinioni molto divergenti, nel podcast Numer1. Cruciani ha fortemente contestato la tesi di Criscitiello, che ha trovato invece sostegno in Zazzaroni: CONTINUA A LEGGERE.