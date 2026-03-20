Ha lavorato con lui dal 2001 al 2018 e quindi ha lavorato con lui anche quando era all'Inter e quindi con lui ha vinto in due stagioni in nerazzurro due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010. Silvino de Almeida Louro è stato uno storico collaboratore di Josè Mourinho: è morto giovedì, a 67 anni, dopo aver affrontato una malattia. Era un ex portiere ed è stato il preparatore dei portieri dell'Inter del Triplete. Ma ha lavorato con lui anche al Porto, al Chelsea o al Manchester United.