Ha lavorato con lui dal 2001 al 2018 e quindi ha lavorato con lui anche quando era all'Inter e quindi con lui ha vinto in due stagioni in nerazzurro due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010. Silvino de Almeida Louro è stato uno storico collaboratore di Josè Mourinho: è morto giovedì, a 67 anni, dopo aver affrontato una malattia. Era un ex portiere ed è stato il preparatore dei portieri dell'Inter del Triplete. Ma ha lavorato con lui anche al Porto, al Chelsea o al Manchester United.
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Mourinho piange Silvino: “Tu per me vivi ancora, ti sentirò sempre prima di ogni partita”
Da Instagram arriva il messaggio d'addio del tecnico portoghese con diverse foto di loro due insieme: "Adesso piango, ma un giorno riuscirò a ridere, ridere tanto, parlare di te, ricordare ogni momento. Nella famiglia Mourinho sei amato e continuerai a vivere. Continuerò a sentirti prima di ogni partita e mi dirai 'fratello va tutto bene'. Riposa in pace, manitas", ha scritto Mou.
Tanti i commenti sotto al suo post e c'era, oltre ai cuori di Cordoba, Materazzi e Sneijder anche il messaggio di Julio Cesar: "Non ci posso ancora credere", ha scritto l'ex portiere nerazzurro. Sui social anche il terzo portiere nerazzurro all'epoca del Triplete gli ha fatto una dedica: "Buon viaggio amico mio... il tuo sorriso ed il tuo esempio rimarranno sempre in campo vicino a me".
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