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fcinter1908 social Criscitiello punge: “Allora il Bodo si può battere?”, Scarpini: “Ma sai cosa è successo?”

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Criscitiello punge: “Allora il Bodo si può battere?”, Scarpini: “Ma sai cosa è successo?”

Criscitiello punge: “Allora il Bodo si può battere?”, Scarpini: “Ma sai cosa è successo?” - immagine 1
Botta e risposta nello studio di Sportitalia
Redazione1908

L'eliminazione del Bodo Glimt ad opera dello Sporting Lisbona (risultato completamente ribaltato rispetto all'andata, dove i norvegesi hanno segnato 3 reti per poi subirne 5 a Lisbona) è diventato spunto di un dibattito, che include anche l'Inter. I norvegesi hanno perso la loro brillantezza, ieri, e dopo un percorso incredibile salutano la Champions League. Su questo tema Michele Criscitiello ha voluto pungere i nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.

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