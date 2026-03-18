L'eliminazione del Bodo Glimt ad opera dello Sporting Lisbona (risultato completamente ribaltato rispetto all'andata, dove i norvegesi hanno segnato 3 reti per poi subirne 5 a Lisbona) è diventato spunto di un dibattito, che include anche l'Inter. I norvegesi hanno perso la loro brillantezza, ieri, e dopo un percorso incredibile salutano la Champions League. Su questo tema Michele Criscitiello ha voluto pungere i nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.