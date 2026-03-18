Secondo il giornalista, l’indignazione diffusa tra addetti ai lavori e opinione pubblica per il clima tossico sarebbe solo ipocrisia

Redazione1908 18 marzo - 13:15

Il giornalista Tancredi Palmeri è tornato al centro del dibattito calcistico con un tweet destinato a far discutere.

Secondo il giornalista, l’indignazione diffusa tra addetti ai lavori e opinione pubblica per il clima tossico delle ultime ore sarebbe più che giustificata, ma allo stesso tempo contraddittoria. Palmeri sottolinea infatti come proprio giornalisti e commentatori abbiano contribuito a generare quella tensione che ora condannano.

Casualmente, l'invito ad abbassare i toni è arrivato dopo lo scandalo contro l'Inter. Due anni di invettive contro i nerazzurri, con invenzioni come la Marotta League mentre sul campo all'Inter veniva "tolto" uno scudetto, sono state sempre serenamente accettate. Ora, il clima è troppo tossico. Ma che curioso tempismo.

Il tweet di Tancredi Palmeri — "Vedo che dopo Inter-Atalanta, giornalisti e non si scandalizzano per il clima tossico. E hanno ragionissima. Ma sono loro che l’hanno creato dopo Inter-Juventus con un episodio sì clamoroso, ma portato alla follia dai giornalisti con la crocifissione assurda di Bastoni per una scorrettezza dozzinale. Era esattamente il clima tossico di cui parlavo prima di Milan-Inter. Questa si chiama indignazione a orologeria"