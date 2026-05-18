Tutto il popolo dell'Inter ha festeggiato, ieri, prima a San Siro e poi per le strade di Milano. Una festa senza sosta, accompagnata da cori e fuochi d'artificio. La squadra ha incontrato i tifosi viaggiando sul pullman scoperto. Si vive per questi momenti. Da una parte e dall'altra. Al termine del lunghissimo viaggio i giocatori sono sbarcati in piazza Duomo, pronti ad alzare la coppa in quella cornice meravigliosa. E proprio mentre scendevano dal pullman c'è stato un siparietto molto divertente tra Tancredi Palmeri e Matteo Darmian: CONTINUA A LEGGERE.