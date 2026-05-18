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Inter-Verona, l’incredibile titolo di Tuttosport innesca il commento di Ciccio Valenti

Inter-Verona, l’incredibile titolo di Tuttosport innesca il commento di Ciccio Valenti - immagine 1
Il conduttore radiofonico ha commentato l'uscita del quotidiano sportivo di Torino
Redazione1908

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Milano ieri si è ritrovata in festa. Una festa totale che da San Siro, come un lungo abbraccio, si è distesa fino a Piazza del Duomo. In strada, dopo il pareggio con il Verona, è sceso tutto il popolo nerazzurro a celebrare lo scudetto. Il match contro la squadra veneta è stata una breve parentesi in un campionato già finito per l'Inter e nel quale l'Inter ha messo la sua firma poderosa senza se e senza ma. Dopo il fischio finale i singoli giocatori e protagonisti di questa stagione hanno sfilato accompagnati dai meritati applausi. In questo clima di gioia assoluta Tuttosport ha trovato la sfumatura negativa. E Ciccio Valenti l'ha commentata con la solita ironia: CONTINUA A LEGGERE.

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