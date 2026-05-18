Milano ieri si è ritrovata in festa. Una festa totale che da San Siro, come un lungo abbraccio, si è distesa fino a Piazza del Duomo. In strada, dopo il pareggio con il Verona, è sceso tutto il popolo nerazzurro a celebrare lo scudetto. Il match contro la squadra veneta è stata una breve parentesi in un campionato già finito per l'Inter e nel quale l'Inter ha messo la sua firma poderosa senza se e senza ma. Dopo il fischio finale i singoli giocatori e protagonisti di questa stagione hanno sfilato accompagnati dai meritati applausi. In questo clima di gioia assoluta Tuttosport ha trovato la sfumatura negativa. E Ciccio Valenti l'ha commentata con la solita ironia: CONTINUA A LEGGERE.