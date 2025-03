Il figlio di Paolo Bonolis giocherà nella Juve. No, non la prima squadra. Ma la Juventus Creators , squadra della YouTuber League . Ha accettato di giocare nella formazione bianconera, ma la cosa lo ha alquanto traumatizzato. Davide e il noto conduttore hanno in comune la passione per l'Inter. Tanto che nel post dell'annuncio, dove posa con la maglia bianconera, il ragazzo si lascia sfuggire due cuori nerazzurri, più naturalmente suoi. Accompagnati da uno 'Scusate'.

E scrive: "Benvenuti nel metaverso…. Ah no è tutto vero. Mi sarei aspettato di tutto dalla vita, ma questo sinceramente no, però ormai che ci siamo combattiamo Grazie per l’opportunità. Aura colpo di mercato. P.s. Mi hanno incastrato giuro". Il nome sulla maglia bianconera è Davidino. I tifosi non ci credono e ironizzano: "Ho l’impressione che papà non gli abbia fatto scrivere il cognome dietro hahaha", scrive qualcuno. "Tuo papà si è ripreso? Sta bene?", chiede un altro. "Sarai diseredato in poco tempo"; "Noi vogliamo vedere la faccia di tuo papà di fronte a questa cosa", gli scrivono ancora.