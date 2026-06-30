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fcinter1908 social De Vrij, il saluto: “Grazie per l’amore che mi avete dato. L’Inter è una grande famiglia”

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De Vrij, il saluto: “Grazie per l’amore che mi avete dato. L’Inter è una grande famiglia”

De Vrij, il saluto: “Grazie per l’amore che mi avete dato. L’Inter è una grande famiglia” - immagine 1
Con un messaggio sui propri canali social, Stefan de Vrij ha detto addio a tutto il mondo Inter dopo la fine del rapporto con il club nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un messaggio sui propri canali social, Stefan de Vrij ha detto addio a tutto il mondo Inter dopo la fine del rapporto con il club nerazzurro (durato 8 anni) ufficializzata dal club nella giornata di oggi. Ecco le sue parole:

De Vrij, il saluto: “Grazie per l’amore che mi avete dato. L’Inter è una grande famiglia”- immagine 2
Getty

"Cari interisti,

non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia.

Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno.

De Vrij, il saluto: “Grazie per l’amore che mi avete dato. L’Inter è una grande famiglia”- immagine 3
Getty Images

Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto.

Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa.

Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme.

Grazie per l’amore che mi avete dato.

Con affetto,

Stefan

Forza Inter".

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