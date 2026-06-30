Il comunicato con il quale l'Inter ha salutato Francesco Acerbi racconta moltissimo della sua tempra e della sua abnegazione alla causa nerazzurra. Dovendo scegliere un'istantanea dei suoi anni all'Inter, tutti prendiamo in mano la stessa fotografia: "...la cavalcata in Champions del 2025, ecco il Meazza appeso a un ultimo lumicino di speranza quando nel recupero il punteggio dice che il Barcellona è avanti 3-2, a un passo dalla finale. È qui che il leone rende immortale il suo patto di fede: è lui che ci crede più di tutti, che lascia la difesa e si fa trovare nell’area avversaria, che gira di prima il cross di Dumfries sotto la traversa con il destro". Anche la moglie Claudia, che in questi anni ha instaurato un rapporto speciale con i tifosi nerazzurri, ha voluto salutare l'Inter con un post ricco di ricordi e di emozioni: CONTINUA A LEGGERE.