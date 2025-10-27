FC Inter 1908
Palmeri: “Conte sa influenzare gli arbitri. La vaccata di Napoli-Inter è colpa di…”

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha pubblicato su X un post durissimo contro il designatore Gianluca Rocchi
Nuova polemica arbitrale dopo Napoli–Inter. Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha pubblicato su X  un post durissimo contro il designatore Gianluca Rocchi e l’arbitro Daniele Mariani, dopo il rigore incredibilmente concesso alla squadra di Conte.

“Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in Napoli-Inter dato dal guardalinee. Ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso. Conte sa influenzare gli arbitri…”, ha scritto Palmeri.

Secondo il giornalista, Rocchi ha insistito per la designazione di Mariani, nonostante l’arbitro avesse avuto precedenti tensioni con Antonio Conte, oggi tecnico del Napoli. Una scelta, a suo dire, che avrebbe condizionato la serenità del direttore di gara.

Mariani, infatti, fu l'arbitro di Inter-Napoli dello scorso anno, la partita con il famoso sfogo di Conte sui "retropensieri".

Napoli-Inter, insomma, non si è chiusa al triplice fischio: la battaglia ora si gioca fuori dal campo.

