L'appello del giocatore che ha segnato su punizione il gol dell'uno a zero al Maradona. Non è bastato per portare a Milano tre punti ma i nerazzurri sono ancora primi in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 marzo 2025 (modifica il 1 marzo 2025 | 22:29)

Un commento che è pure un richiamo. A non abbattersi, a non mollare niente, a non avere paura di nulla perché sono tante ancora le partite da fare ed è grossa la posta in palio. La spinta sul campo con un gol bellissimo su punizione non è bastata per i tre punti. Ma Federico Dimarco sa che, nonostante il pari con il Napoli, c'è ancora da tenere duro per difendere il titolo di campioni d'Italia e provare a conquistarne un altro.

E allora oltre al gol serve forse un messaggio a chi considera il pari del Maradona un'altra occasione persa. Nel dopo partita era stato proprio l'esterno, che è stato sostituito per infortunio a inizio secondo tempo, a dire che l'Inter ha mostrato comunque carisma nonostante le difficoltà, nonostante le assenze. Che l'Inter deve stare serena, nonostante i tanti impegni, perché è solo un orgoglio giocarli. E allora anche sui social, poco dopo, Federico ha ribadito il concetto: "Dispiace non aver vinto, ma qui si lotta tutti insieme contro ogni difficoltà. Calma assoluta". Una frase accompagnata da due cuoricini nerazzurri. Serviranno proprio quelli per farsi forza in un momento stracolmo di impegni in cui non si può mollare niente e ci si fa forza stringendosi l'uno all'altro, aggrappandosi alle certezze e alla speranza.