Non è solo il giocatore che crea più chance in Europa, il calciatore nerazzurro segna pure tanto

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 22:12)

La partita tra Inter e Napoli l'ha sbloccata lui, sfruttando un errore di McTominay e infilando dalla sinistra la palla sul secondo palo che ha fatto da sponda alla rete. Federico Dimarco ha segnato la rete dell'1-0 nella sfida di San Siro, una sfida importante per la classifica e non solo dati i precedenti.

Il giocatore nerazzurro in questa stagione si è ripreso la luce che sembrava essersi un po' spenta specie nella fase finale della scorsa stagione e sembra aver ritrovato certezze. Di fatto sta giocando di più, viene sostituito meno, lo ha fatto notare anche lui. 25 presenze totali, 4 gol e 5 assist. Dopo la rete segnata con il Parma era stato segnalato che il giocatore è primo in Europa per chance create.

Opta, dopo la rete al Napoli, ha segnalato anche che dal suo ritorno all'Inter, dalla stagione 2021-2022, è il difensore che ha segnato più gol in Serie A (19), superati Theo Hernández e Denzel Dumfries (entrambi fermi a 18, uno ha lasciato l'Italia e l'altro è infortunato).