FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…”

social

Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…”

Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…” - immagine 1
Il mea culpa del difensore francese sui social
Redazione1908

Partita da incubo e da dimenticare per Benjamin Pavard. L'ex difensore dell'Inter è stato il protagonista in negativo della sconfitta del Marsiglia per 2-1 contro il Lens. Il difensore francese ha prima commesso un fallo da rigore, e poi ha messo a segno un'autorete. Benjamin è quindi entrato nella storia del suo club in Ligue 1 in maniera drasticamente negativa. Ma il giocatore ha tutte le intenzioni di riscattarsi al più presto.

Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…” - immagine 1
Getty Images

Il messaggio social del difensore francese

—  

"Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è a causa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità. Quando si indossa questa maglia, bisogna essere impeccabili, e stasera non lo sono stato. Vi prometto che darò il massimo per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme", ha dichiarato sui social Benjamin Pavard dopo la partita con il Lens.

Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…”- immagine 3

Leggi anche
Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv....
Ziliani: “Napoli-Inter totalmente falsata dal guardalinee con i super poteri! Chi è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA