Partita da incubo e da dimenticare per Benjamin Pavard. L'ex difensore dell'Inter è stato il protagonista in negativo della sconfitta del Marsiglia per 2-1 contro il Lens. Il difensore francese ha prima commesso un fallo da rigore, e poi ha messo a segno un'autorete. Benjamin è quindi entrato nella storia del suo club in Ligue 1 in maniera drasticamente negativa. Ma il giocatore ha tutte le intenzioni di riscattarsi al più presto.