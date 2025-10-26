Partita da incubo e da dimenticare per Benjamin Pavard. L'ex difensore dell'Inter è stato il protagonista in negativo della sconfitta del Marsiglia per 2-1 contro il Lens. Il difensore francese ha prima commesso un fallo da rigore, e poi ha messo a segno un'autorete. Benjamin è quindi entrato nella storia del suo club in Ligue 1 in maniera drasticamente negativa. Ma il giocatore ha tutte le intenzioni di riscattarsi al più presto.
Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…”
"Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è a causa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità. Quando si indossa questa maglia, bisogna essere impeccabili, e stasera non lo sono stato. Vi prometto che darò il massimo per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme", ha dichiarato sui social Benjamin Pavard dopo la partita con il Lens.
