Redazione1908 26 ottobre - 11:43

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato l'intervento di Antonio Conte dopo Napoli-Inter, partita completamente falsata dal rigore inesistente fischiato da Mariani ai partenopei.

"Il discorso di Marotta è ineccepibile. Conte (che per anni ha chiesto lacrimando che i dirigenti protestassero contro certe decisioni) risponde col solito piantino. Offensiva poi l’allusione a Chivu che avrebbe bisogno del papà. Il tempo è stato e sarà galantuomo", il commento di Ravezzani.

Cosa aveva detto Conte — "Rigore? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni.

Che venga un presidente a fare queste considerazioni...lasci le cose a chi ha partecipato alla partita. Sminuisce l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà, mi sono sempre difeso da solo. Ma va bene così, non fa niente"