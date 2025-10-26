FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv. L’offesa a Chivu poi…”

social

Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv. L’offesa a Chivu poi…”

Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv. L’offesa a Chivu poi…” - immagine 1
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato l'intervento di Antonio Conte dopo Napoli-Inter, partita falsata
Redazione1908

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato l'intervento di Antonio Conte dopo Napoli-Inter, partita completamente falsata dal rigore inesistente fischiato da Mariani ai partenopei.

"Il discorso di Marotta è ineccepibile. Conte (che per anni ha chiesto lacrimando che i dirigenti protestassero contro certe decisioni) risponde col solito piantino. Offensiva poi l’allusione a Chivu che avrebbe bisogno del papà. Il tempo è stato e sarà galantuomo", il commento di Ravezzani.

Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv. L’offesa a Chivu poi…”- immagine 2
Getty Images

Cosa aveva detto Conte

—  

"Rigore? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni.

Ravezzani: “Solito pianto di Conte, all’Inter voleva i dirigenti in tv. L’offesa a Chivu poi…”- immagine 3

Che venga un presidente a fare queste considerazioni...lasci le cose a chi ha partecipato alla partita. Sminuisce l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà, mi sono sempre difeso da solo. Ma va bene così, non fa niente"

Leggi anche
Ziliani: “Napoli-Inter totalmente falsata dal guardalinee con i super poteri! Chi è...
Politano: “A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto. Forza Napoli!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA