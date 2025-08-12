FC Inter 1908
Donnarumma-PSG, Serena: “Che vergogna, scelta sconcertante e offensiva a meno che…”

Aldo Serena, su Twitter, dice la sua sulla scelta della società transalpina di privarsi di Gigio Donnarumma
Matteo Pifferi Redattore 

Sta facendo molto scalpore la scelta del PSG di non fare più affidamento su Gianluigi Donnarumma. Il club francese ha preso Chevalier dal Lille e il futuro di Gigio sarà lontano da Parigi.

Nelle ultime settimane di mercato o tra un anno a scadenza di contratto, Donnarumma lascerà il PSG un po' a sorpresa e non senza polemiche. Aldo Serena, su Twitter, dice la sua sulla scelta della società transalpina:

"A meno di qualche litigio privato, di qualche discussione finita male di cui non si ha notizia, trovo sconcertante e offensiva la scelta di Luis Enrique. Donnarumma è stato un artefice della vittoria della Champions, e coraggiosamente ha anche rischiato la sua incolumità. Vergogna!

