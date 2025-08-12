Sta facendo molto scalpore la scelta del PSG di non fare più affidamento su Gianluigi Donnarumma. Il club francese ha preso Chevalier dal Lille e il futuro di Gigio sarà lontano da Parigi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Donnarumma-PSG, Serena: “Che vergogna, scelta sconcertante e offensiva a meno che…”
social
Donnarumma-PSG, Serena: “Che vergogna, scelta sconcertante e offensiva a meno che…”
Aldo Serena, su Twitter, dice la sua sulla scelta della società transalpina di privarsi di Gigio Donnarumma
Nelle ultime settimane di mercato o tra un anno a scadenza di contratto, Donnarumma lascerà il PSG un po' a sorpresa e non senza polemiche. Aldo Serena, su Twitter, dice la sua sulla scelta della società transalpina:
"A meno di qualche litigio privato, di qualche discussione finita male di cui non si ha notizia, trovo sconcertante e offensiva la scelta di Luis Enrique. Donnarumma è stato un artefice della vittoria della Champions, e coraggiosamente ha anche rischiato la sua incolumità. Vergogna!
© RIPRODUZIONE RISERVATA