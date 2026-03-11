Ovviamente, sui social si sono diffuse ipotesi di "punizione", malgrado l'AIA abbia giudicato giusta la decisione di Doveri di non concedere rigore all'Inter per il fallo di mano di Ricci.

"Giornalista: “Doveri promosso ma lo mandano in Serie B!”. Ora, come sempre non giudico chi svolge il proprio lavoro. Ma questo non è lavoro, è clickbaiting. Doveri scende nuovamente dopo il derby invece di osservare un turno di riposo che non sarebbe stato altro che normale turnover, considerando che alla CAN ci sono 42 arbitri per 20 partite.