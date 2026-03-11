L'arbitro Doveri, dopo Milan-Inter, è stato mandato da Rocchi ad arbitrare in Serie B. Nel prossimo turno, infatti, Doveri arbitrerà Monza-Palermo.
Doveri punito dopo Milan-Inter e mandato in B? Marelli: “Fake, ecco il motivo. Cominciamo a…”
Ovviamente, sui social si sono diffuse ipotesi di "punizione", malgrado l'AIA abbia giudicato giusta la decisione di Doveri di non concedere rigore all'Inter per il fallo di mano di Ricci.
Luca Marelli spiega la situazione:
"Giornalista: “Doveri promosso ma lo mandano in Serie B!”. Ora, come sempre non giudico chi svolge il proprio lavoro. Ma questo non è lavoro, è clickbaiting. Doveri scende nuovamente dopo il derby invece di osservare un turno di riposo che non sarebbe stato altro che normale turnover, considerando che alla CAN ci sono 42 arbitri per 20 partite.
Oltre a ciò viene designato per Monza-Palermo, il big match della giornata di Serie B che vale letteralmente un pezzo di promozione diretta in Serie A. Chi doveva mandare Rocchi? Un neopromosso? Ovvio che mandi l’arbitro che reputa più in forma tra quelli a disposizione. Forse sarebbe il caso di cominciare a farsi qualche domanda su ciò che leggiamo sui social…"
